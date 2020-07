Stiri pe aceeasi tema

- Prin care operațiunile sale vor deveni neutre din punctul de vedere al emisiei de carbon in urmatorii zece ani Compania Procter & Gamble anunța un nou angajament prin care operațiunile sale vor deveni neutre din punctul de vedere al emisiei de carbon in urmatorii zece ani, printr-o serie de intervenții…

- Jumatate din orașul Alba Iulia a ramas vineri, in jurul pranzului fara alimentare cu energie electrica. Mai exact, in zona zona cuprinsa intre centrul orașului și Ampoi 3 alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta in jurul orei 13.30. Activitatea instituțiilor publice din centrul orașului a…

- Polițiștii din Reșița fac, luni dimineața, 26 de percheziții in oraș și au pus in executare 21 de mandate de aducere, la persoane banuite de furt... The post Percheziții in Banat, la 26 de persoane banuite de furt de energie electrica appeared first on Renasterea banateana .

- In acest context, Agentia Europeana de Mediu aduce in atentia opiniei publice Pactul Ecologic European și recenta propunere de lege europeana privind clima , ce prevad reduceri ireversibile și treptate ale emisiilor, asigurand, in același timp, o tranziție echitabila și sprijinind persoanele afectate.…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor , Costel Alexe, a anunțat ieri lansarea in dezbatere publica a ghidului de finanțare a programului „Casa Eficienta Energetic”. Acest program da 100 milioane de euro pentru izolarea a 9 mii de locuinte. „Cei care aplica la programul Casa Eficienta Energetic pot…

- Nivelul Oceanului Planetar va crește cu 1 m pina in anul 2100. Motivul va fi incalzirea globala, daca țarile nu reușesc sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera. Peste 100 de experți internaționali s-au unit pentru a crea o prognoza globala a starii planetei noastre. A fost vorba despre doua scenarii…

- Emisiile de carbon, la nivel global, vor cunoaste in acest an o scadere record de 8%, ca urmare a impunerii carantinei si a restrictiilor de circulatie determinate de pandemia de coronavirus. Emisiile de carbon vor ajunge, astfel, la nivelul inregistrat in urma cu 10 ani, se arata intr-un raport al…

