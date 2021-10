Stiri pe aceeasi tema

- E vineri iar MR. VIK ne ofera o noua “porție” din proiectul Friday Raggaeton, proiect realizat in colaborare cu Sprint Music. Dupa nenumarate colaborari cu Anda Adam, Alex Mica, Tamy sau Alex Vi, MR. VIK vine cu o noua surpriza muzicala, “Bye Bye”! Videoclipul a fost filmat in București, in același…

- Vera revine cu o noua piesa, intitulata „Apocaliptic”, impreuna cu videoclipul oficial. Dupa ce in martie artista compara relația de dragoste cu antiteza soare – luna, iar in iunie cantareața a abordat subiectul dragostei dintr-un unghi diferit, mai precis aceasta dezbatea despre situatia de conflict…

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs Asia Express, lanseaza astazi piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Piesa a fost scrisa și compusa de Dinu Gabriela Alexandra, iar de aranjamentul…

- Little Sis Nora lanseaza piesa electro – „Rave In My Garage”, insoțita și de un videoclip animat și plin de culoare. Titlul piesei completeaza perfect ritmul crescendo al refrenului si sunetele electronice, ducandu-ne cu gandul chiar la un houseparty de pomina. Single-ul „Rave In My Garage” a fost scris…

- Red Parlament lanseaza single-ul „10 Pacate”, insoțit și de un videoclip sugestiv. Muzica a fost compusa de Nicula Marius Dumitru (Mario Joy), care a și produs piesa, și Doru Isaroiu, iar versurile au fost scrise de Emanuela Oancea. Melodia „10 Pacate” transmite povestea unui personaj care cade prada…

- ARRA este un artist romano-palestinian care a fost remarcat de profesioniștii din industrie dar și de public datorita prestațiilor excelente de pe scena Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala și Megastar, unde a caștigat finala. Acesta lanseaza primul sau single in limba araba, Al Arab Hubol.…

- OG Eastbull revine cu doua piese noi: „Van Gogh” si „Harvard”. Pentru „Harvard”, artistul bifeaza o noua colaborare cu Nane, iar prin intermediul track-ului doreste sa demostreze influența pe care cultura urbana o are asupra a ceea ce inseamna viața de cartier și loialitatea dintre oameni. „Van Gogh”…

- Golan lanseaza piesa electro „Rising to Fall”, care va fi inclusa pe al doilea album de studio, intitulat „1″, si care va aparea pe 12 august. Versurile cantecului au fost scrise de Mihai Ristea, muzica a fost compusa de Mihai Ristea, Alexandru Burcea și Florian Nicolau, iar piesa a fost produsa de…