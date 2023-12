Jucatoarea romana de tenis Simona Halep va fi audiata de TAS – Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne in perioada 7-9 februarie, in procesul intentat Agentiei Internationale pentru Integritatea Tenisului. Anunțul TAS a fost publicat pe site-ul oficial al tribunalului. Simona Halep a depus apel la TAS in data de 24 octombrie, impotriva suspendarii sale pe patru ani pentru dopaj.”Tribunalul de Arbitraj Sportive (TAS-CAS) a inregistrat apelul depus de jucatoarea romana de tenis Simona Halep impotriva deciziei luate de tribunalul Agentiei Internationale pentru Integritatea Tenisului (ITIA)…