Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez va permite persoanelor varstnice vaccinate sa iasa din aziluri, in contextul in care 80% dintre ele au primit deja cel putin o doza dintr-un vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus, iar Executivul de la Paris intentioneaza in acelasi timp sa accelereze vaccinarea publicului…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat luni la trei ani de inchisoare pentru coruptie si trafic de influenta, relateaza agentiile internationale de presa. Potrivit France Presse, fostul sef al statului francez va executa doar un an din condamnarea de trei ani, doi dintre ei fiind…

- Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova a prezentat rezultatele unui studiu sociologic in care a intrebat un grup de respondenți daca ar accepta sa fie vaccinați impotriva COVID-19. Potrivit datelor colectate de asociație 56,2% din respondenți spun ca nu se vor vaccina impotriva…

- Mai multi intelectuali romani si zeci de lideri din societatea civila au transmis miercuri o scrisoare adresata liderilor PNL, UDMR si USR-PLUS in care cer reprezentantilor guvernului sa inceteze orice contact cu membrii AUR. Semnatarii spun ca ca deschiderea catre dialog pe care au manifestat-o in…

- Pandemia de COVID-19 continua sa faca ravagii peste tot in lume, dar vaccinurile aprobate si care au inceput deja sa ajunga la oameni sunt o sansa sa inchidem acest capitol pentru totdeauna, scrie Ciprian Cucu pe blogul LARICS de pe adevarul.ro.

- Vicepremierii Kelemen Hunor si Dan Barna, precum si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, si cel al Finantelor, Alexandru Nazare, s-au vaccinat, miercuri, impotriva COVID-19. Ulterior, au primit prima doza de vaccin si ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Justitiei, Stelian Ion.

- Gelu Diaconu, fost sef ANAF in perioada 2013-2016, anunta ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a clasat plangerea sa impotriva procurorului DNA Doru Tulus si a unui specialist din DNA. Diaconu a fost fortat sa paraseasca functia de la ANAF dupa ce a fost pus sub…

- Analistul politic și membru PSD, Cozmin Gușa, este de parere atacurile impotriva lui Sorin Cimpeanu, noul ministru al Educației, asund alte motivații reale. El este de parere ca unele personaje cu legaturi in serviciile secrete au legatura cu aceste mesaje din ultimul timp la adresa lui Cimpeanu.…