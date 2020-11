Stiri pe aceeasi tema

- Un martor cheie impotriva fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy si-a modificat depozitia in dosarul privind primirea unor fonduri ilegale din Libia, sustinand acum ca fostul sef de stat nu a comis nicio ilegalitate, transmite dpa, citand articole din presa franceza de miercuri. Ancheta…

- Procesul asupra atentatelor care au avut loc in ianuarie 2015 in Franta va fi suspendat incepand de luni, in conditiile in care trei dintre acuzati au fost testati pozitiv cu noul tip de coronavirus, si va reincepe cel mai devreme pe 16 noiembrie, a anuntat vineri Parchetul National Antiterorist…

- Dosarul de coruptie in care au fost trimisi in judecata fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fiul acestuia, Vlad Cosma, se va rejudeca de la zero, in urma unei decizii a Tribunalului Prahova care a declarat nule mai multe incheieri ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Problema prezentei Turciei in interiorul NATO ''trebuie sa fie ridicata cu aliatii nostri'' din cauza ''comportamentelor agresive (ale Ankarei) fata de tarile aliate'', a declarat miercuri fostul presedinte francez Francois Hollande (2012-2017), informeaza AFP.…

- Nicolas Sarkozi este acuzat de "apartenența la un grup infractional organizat", iar ancheta, care se prefigureaza a fi una de lunga durata, s-ar putea solda cu un proces. Dupa patru zile de audieri, fostul presedinte al Frantei a respins toate acuzațiile. In ancheta legata de banii proveniti…

- Un atac terorist cu arma alba a avut loc, vineri, in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Un atac cu arma alba a avut loc, vineri, in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cele doua…

- Nicolas Sarkozy, fostul presedinte al Franței, a vorbit joi seara, intr-o emisiune tv, despre cartea scriitoarei Agatha Christie, „Zece negri mititei”, redenumita recent „Erau 10”. Sarkozy a folosit cuvantul „maimuța” cu referire la elitele „care nu asculta pe nimeni” și care decid ce cuvinte putem…