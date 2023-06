Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, incetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, impotriva europarlamentarului PSD Claudiu Manda, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei ori autoritatii ca persoana cu functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii…

- Fostul ministru Gabriel Sandu scapa definitiv de dosarul Microsoft in care era acuzat ca a luat mita peste doua milioane de euro. Faptele s-au prescris. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, luni, incetarea procesului penal impotriva lui Gabriel…

- In prima instanța, Mihnea Costoiu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in dosarul cu prejudiciu de 10 milioane euro legat de inchirierea bazei sportive „Cutezatorii” catre fostul tenismen Dinu Pescariu. Luni, magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi incetarea procesului penal impotriva judecatoarei Elena Burlan-Puscas, care primise in prima instanta o condamnare de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie, dupa ce faptele s-au prescris, informeaza Agerpres. Pe de alta parte, judecatorii au dispus…

