Procesul lui Trump: Verdictul Senatului aşteptat miercuri (presa) Procesul care vizeaza destituirea lui Donald Trump au urma sa se incheie miercuri cu un vot in Senat privind acuzatiile impotriva presedintelui american, au afirmat vineri mai multe media din Statele Unite, citand surse senatoriale, scrie AFP. Dupa ce a respins o motiune a democratilor cerand audierea unor martori noi, Camera superioara a Congresului SUA va relua procesul luni cu doua zile de pledoarii si deliberari, potrivit senatorilor. Votul final privind acuzatiile de abuz de putere si obstructionarea Congresului va avea loc miercuri, au subliniat ei, presedintele fiind aproape sigur ca va… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

