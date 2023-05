Procesul in care Traian Basescu a dat in judecata SPP pentru retragerea dispozitivului de paza dupa ce i s-a constatat calitatea de fost colaborator al Securitații a fost suspendat, miercuri, de magistrați. Judecatorii au trimis cauza la CCR, care trebuie sa se pronunțe daca un fost șef de stat mai putea beneficia de locuința, paza […] The post Procesul lui Traian Basescu, suspendat pana cand CCR va spune daca un fost colaborator al Securitații mai avea sau nu beneficii de fost președinte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .