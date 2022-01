Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Novak Djokovic a caștigat procesul cu autorițațile australiene pentru a participa legal la Australian Open, acesta a fost arestat și este posibil sa fie deportat in scurt timp.

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat, luni, apelul depus impotriva anularii vizei sale de Australia, cu o saptamana inaintea debutului primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Judecatorul Anthony Kelly a respins anularea vizei si a ordonat Guvernului din Australia sa achite…

- Novak Djokovic a castigat procesul cu guvernul din Australia, iar acum poate participa la Australian Open. Celebrului jucator de tenis i-a fost inapoiat pașaportul și a fost lasat sa paraseasca locația in care era ținut in carantina, el nefiind vaccinat și fiind confirmat cu COVID-19 luna trecuta.

- Tribunalul australian s-a pronunțat in cazul tenismenului Novak Djokovic. Sportivul va putea intra in Australia pentru a-și apara titlul la Australian Open. Novak Djokovic va fi eliberat din carantina, au decis judecatorii luni, 10 ianuarie. De asemenea, „Nole” isi poate primi pasaportul inapoi. Instanța…

- Procesul este in continuare in curs de desfasurare. Novak Djokovic are nu mai putin de trei avocati care au obtinut deja o decizie pro tenismen. Citește mai multe detalii despre decizia istorica a instanței pe realitateasportiva.net .

- Novak Djokovic nu a fost lasat sa intre in Australia. Participarea sa la Australian Open, incerta. Incercarea lui Novak Djokovic de a obține al 21-lea Grand Slam se pare ca va fi zadarnicita de guvernul australian. Acesta i-a anulat viza...

- Tenismanul sirb Novak Djokovic figureaza pe lista participantilor la viitoarea editie a turneului Grand Slam al Australian Open. Anuntul a fost facut de organizatorii turneului de la Antipozi pe site-ul oficial. Participarea la Melbourne a liderului mondial era incerta din cauza incertitudinilor legate…