Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de cinci ore de dezbateri și argumentari in procesul anularii vizei lui Novak Djokovic, judecatorii Curții Federale din Melbourne au anunțat ca este posibil sa comunice decizia lor parților in cursul zilei de duminica, fara a publica insa motivația completa.

- Novak Djokovic va afla in scurt timp daca recursul sau privind anularea vizei va avea sau nu sorți de izbanda. Participarea sa la Australian Open sta in mainile celor trei judecatori ai Curții Federale. O decizie va fi luata in scurt timp. Procesul lui Djokovic a inceput la ora 00:30, ora Romaniei,…

- Novak Djokovic, nr. 1 in tenisul mondial, trece prin clipe incordate așteptand, la Melbourne, sa afle in urmatoarele ore de la judecatorii federali daca ramane in carți la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, sau daca trebuie sa-și amane visul sau de a deveni, prin caștigarea acestei…

- Tribunalul australian s-a pronunțat in cazul tenismenului Novak Djokovic. Sportivul va putea intra in Australia pentru a-și apara titlul la Australian Open. Novak Djokovic va fi eliberat din carantina, au decis judecatorii luni, 10 ianuarie. De asemenea, „Nole” isi poate primi pasaportul inapoi. Instanța…

- Audierea in instanta a lui Novak Djokovic este inca in desfasurare, dar acesta a fost eliberat tempora din detentie. Urmeaza a fi luata hotarare privind soarta vizei sale si sansa de a-si apara titlul de la Australian Open.

- Procesul este in continuare in curs de desfasurare. Novak Djokovic are nu mai putin de trei avocati care au obtinut deja o decizie pro tenismen. Citește mai multe detalii despre decizia istorica a instanței pe realitateasportiva.net .

- Aflat in plin scandal la Melbourne, Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a primit și o veste buna. Va putea sa iși apere titlul cucerit la Roland Garros. CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca Novak Djokovic sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical…

- Novak Djokovic nu a fost lasat sa intre in Australia. Participarea sa la Australian Open, incerta. Incercarea lui Novak Djokovic de a obține al 21-lea Grand Slam se pare ca va fi zadarnicita de guvernul australian. Acesta i-a anulat viza...