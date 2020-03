Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de coruptie al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care urma sa înceapa marti, a fost amânat cu doua luni, a anuntat tribunalul din Ierusalim, invocând temerile de raspândire a noului coronavirus, informeaza AFP, DPA si Reuters."Având în…

- Procesul pentru coruptie a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care urma sa inceapa marti, a fost amanat cu doua luni, a anuntat tribunalul din Ierusalim, invocand temerile de raspandire a noului coronavirus, informeaza AFP, DPA si Reuters. "Avand in vedere propagarea coronavirusului…

- Procesul pentru presupuse acte de coruptie care il vizeaza pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, va incepe in 17 martie, la doua saptamani dupa scrutinul parlamentar anticipat, anunta Ministerul israelian al Justitiei, citat de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.Completul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost marti inculpat formal pentru coruptie, dupa ce si-a retras cererea de a fi protejat de imunitatea parlamentara, transmite agentia Reuters. El se afla la Washington pentru discutii cu presedintele american Donald Trump, inainte ca acesta sa anunte planul…

- Mai putin de jumatate dintre crestinii din Gaza care au cerut permise israeliene pentru a vizita de Craciun orase sfinte precum Betleem si Ierusalim le-au primit pana acum, au declarat marti membri ai micii comunitati si oficiali palestinieni, citati de Reuters potrivit Agerpres. Duminica, Israelul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Curtea Penala Internationala de antisemitism, duminica, din cauza intentiei procurorului sef al curtii, Fatou Bensouda, de a deschide o ancheta completa cu privire la eventuale crime de razboi in Palestina, transmite Reuters, potrivit news.ro.Liderul…