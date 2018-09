Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme au finalizat motivarea deciziei de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, aratand ca, prin influenta…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au redactat motivarea deciziei prin care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- A aparut in presa, vineri seara, motivarea sentinței prin care completul de trei judecatori de la Inalta Curte l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și jumatate de inchisoare cu executare.

- Magistratii instantei supreme au finalizat motivarea deciziei de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, aratand ca, prin influenta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a facut publica motivarea sentinței din dosarul condamnarii lui Liviu Dragnea, in care liderul PSD a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat motivarea deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, anunta Antena 3.Stire in curs de actualizare.

- Curtea Suprema pronunta sentintele in dosarul „angajarilor fictive” de la DGSCAP Teleorman, dosar in care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Fosta directoare a institutiei, Floarea Alesu, care si-a recunoscut vinovatia, a primit o pedeapsa de…

- Curtea Suprema este asteptata joi sa pronunte o prima sentinta in dosarul „angajarilor fictive” de la DGSCAP Teleorman, dosar in care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procurorii DNA au cerut o pedeapsa de peste sapte ani de puscarie cu executare,…