Producatorul de cinema Harvey Weinstein a sosit marti la tribunalul din New York, in a doua zi a procesului sau in care se confrunta cu acuzatii de multiple abuzuri sexuale - o zi mai putin mediatizata decat cea de luni si dedicata alegerii completului de judecata, relateaza EFE.



Weinstein a ajuns la tribunalul din Manhattan in jurul orei 9 dimineata (14:00 GMT) in automobilul sau SUV negru, din care a coborat incet si s-a deplasat pana la cladire cu ajutorul unui cadru, avand in vedere ca in urma cu o mai putin de o luna a suferit o operatie la coloana.



In fata unei prezente…