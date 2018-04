Procesul lui Dragnea, AMANAT. Ce s-a cerut in instanta

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Loredana Groza a caștigat procesul in care s-a judecat ani de zile cu binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca. Loredana Groza și Gabi Lunca au fost in proces ani de zile din cauza nerespectarii drepturilor de autor in privința unei piese aflate in repertoriul amandurora.…

- Joi 29 martie, la Tribunalul Argeș a fost programat un nou termen in dosarul in care Tudor Pendiuc, fostul primar al Pitestiului, a fost trimis in judecata, alaturi de directorul ADP Pitesti, Mircea Braniste, ca a asfaltat ilegal drumul care duce la vila fostei secretare. Dosarul a fost amanat din nou…

- Primaria comunei Vețel prelungește agonia termocentralei Mintia. Edilii au depus o cerere de interveție in procesul in care se judeca sistarea activitații termocentralei. Astfel, pana in luna mai a acestui an, termocentrala inca mai poate funcționa. “Fata de cererea de interventie accesorie…

- Dorin Lojigan, primarul PNL din Campia Turzii, a caștigat procesul cu un membru al PSD, urmand sa primeasca daune morale in valoare de 1 leu dupa ce a fost jignit pe Facebook. Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, membru PNL, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii,…

- Fostul director al Hidro Prahova Dumitru Pantea a fost condamnat, luni, la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, in urma unui acord de recunoastere incheiat cu procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Decizia instantei nu este definitiva.Citește și: ALERTA - Dragnea…

- In asteptarea unei “solutii permanente” in cazul formularului care a iscat atatea nelamuriri, varianta pe care ar trebui sa o gaseasca oficialii de la Finante, prim-ministrul Dancila a anuntat ca termenul de depunere a Declaratiei 600 se amana pana la mijlocul lunii aprilie. “Astazi vom adopta o Ordonanta…

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Procurorii DNA au solicitat joi Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice SC Tel Drum SA ori, dupa caz, suspendarea acestor proceduri in situatia in care, la data judecarii…