- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca prezenta unor echipaje ale Jandarmeriei, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasura un termen intr-un proces in care este implicat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost determinata de faptul ca, in prealabil,…

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, a avut o prima reacție dupa ce șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a caștigat procesul intentat impotriva Antena 3. Kovesi va primi 300.000 de lei daune morale, in dosarul in care aceasta ceruse despagubiri de un milion de lei. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Ploiești.

- Update: Marian Vanghelie ramane in libertate. Judecatorii au respins cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar cu arestarea preventiva. Update: Judecatorii vor decide in scurt timp daca Marian Vanghelie se intoarce dupa gratii. Vanghelie a fost vineri dimineata in fata judecatorilor unde si-a…

- Lamaile au o multime de beneficii asupra corpului.Sucul, care are proprietati antiseptice datorita pH ului scazut, este utilizat de la produse de prim ajutor pana la tratamente impotriva durerii de gat.Avand o cantitate mare de vitamina C, sucul este deseori folosit pentru beneficiile acesteia in medicina…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Costinesti, Vama Veche si Adamclisi. Cosmin Vasile a condus echipa de avocati care a reprezentat statul roman si da detalii la Adevarul Live…

- Și prin intermediul instantei, Pandurii isi ia adio de la revenirea in Liga I, asta dupa ce, zilele trecute, gruparea de fotbal gorjeana a primit un raspuns negativ din partea Curtii de Apel Bucuresti, care și-a declinat competența in procesul intentat de clubul din Targu Jiu, contra FRF.…