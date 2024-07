Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin va fi judecat pentru acuzația de omor prin imprudența incepand de marți, in ciuda eforturilor avocaților sai de a anula procesul, dupa tragicul incident de la filmarile filmului western „Rust”, relateaza AFP. Procesul lui Alec Baldwin este programat sa aiba loc la un tribunal din…

- In pofida incercarilor avocatilor sai de a-i anula procesul, actorul Alec Baldwin va fi judecat incepand de marti sub acuzatia de omor prin imprudenta, dupa focul de arma care a dus la moartea regizoarei de...

- In pofida incercarilor avocatilor sai de a-i anula procesul, actorul Alec Baldwin va fi judecat incepand de marti sub acuzatia de omor prin imprudenta, dupa focul de arma care a dus la moartea regizoarei de imagine a filmului western "Rust", transmite duminica AFP.Procesul urmeaza sa dureze aproximativ…

- Actorul Alec Baldwin, 66 de ani, se confrunta cu acuzatii de omor involuntar prin imprudenta in cazul mortii prin impuscare, in 2021, a directoarei de imagine Halyna Hutchins, pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, informeaza The Guardian, citat de News.ro.In noile documente judiciare, procurorii…

- Un judecator a refuzat cererea lui Alec Baldwin de a respinge acuzatia de omor involuntar in legatura cu impuscatura mortala de pe platoul de filmare al filmului "Rust din 2021.Halyna Hutchins, in varsta de 42 de ani, a fost impuscata cu o arma pe care o folosea Baldwin pe platoul de filmare al filmului…

- Hannah Gutierrez a fost condamnata luni, 15 aprilie, la un an si jumatate de inchisoare pentru moartea cineastei Halyna Hutchins, care a fost impuscata de actorul Alec Baldwin acum trei ani, pe platoul de filmare al filmului western Rust, a relatat Reuters, preluata de news.ro.Procurorii i-au dat 18…

- Procurorii susțin ca actorul Alec Baldwin, 65 de ani, a „mintit in mod flagrant" pentru a se disculpa de impuscaturile fatale in urma carora a murit directoarea de imagine la filmul western „Rust", iar neglijenta sa a compromis siguranta filmarilor, relateaza AFP, citata de News.ro.Actorul „a mintit…

- Procurorii din statul New Mexico au de gand sa susțina ca Alec Baldwin nu a fost capabil sa iși țina sub control emoțiile pe platoul de filmare al producției „Rust”, unde a murit directoarea de imagine Halyna Hutchins dupa ce arma actorului s-a descarcat.