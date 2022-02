Procesul lui Adomniței: ultima judecată după 7 ani prin instanțe. Detalii în premieră Fostul presedinte al Consiliului Judetean revine in boxa acuzatilor. Dupa aproape 7 ani de la trimiterea lui in judecata pentru fapte de coruptie si la mai bine de un an de la condamnarea de catre Tribunal, apelul declarat de Cristian Adomnitei impotriva sentintei a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel. Primul termen al procesului se va desfasura pe 6 aprilie. Avocatii celor patru membri ai grupului Adomnitei vor avea misiunea de a obtine cel putin transformarea sentintelor initiale in pedepse cu suspendare. Aceasta, in conditiile in care magistratii Tribunalului au confirmat punct cu punct… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

