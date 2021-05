Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri, 12 mai 2021, recursul declarat de Laszlo Tokes impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti in procesul in care fostul europarlamentar i-a dat in judecata pe presedintele Klaus Iohannis si pe fostul premier Dacian Ciolos pentru retragerea Ordinului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus miercuri achitarea tuturor inculpatilor din dosarul falimentarii companiei Astra Asigurari. Instanta suprema a admis miercuri apelurile inculpatilor din acest dosar, fiind anulate condamnarile date in iulie 2019 de instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti.…

- DIICOT a anuntat, vineri seara, ca a admis plangerile depuse de sase persoane si a dispus redeschiderea urmarii penale fata de fostii sefi ai Jandarmeriei in dosarul „10 august”, dar si fata de Speranta Cliseru, fost prefect al Capitalei. Anunțul vine la scurt timp dupa ce Curtea de Apel București a…

- „Nu este definitiva, inca nu este definitiva, mai avem Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a mai intamplat sa fie ceva anulat la Curtea de Apel și caștigat la Inalta Curte”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat daca va ataca decizia Curții de Apel București, acesta a spus: „Fara nicio discuție”.„Motivul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie mentine sentința de condamnare la 5 ani și jumatate de inchisoare cu executare in cazul omului de afaceri Dragoș Savulescu, informeaza Agerpres. Dragos Savulescu se afla in libertate in Italia, dupa ce justitia de italiana i-a comutat pedeapsa intr-una cu suspendare.Inalta…

- Dupa ce Curtea de Apel București (CAB) a respins masura preventiva a controlului judiciar fața de Elena Udrea, permițandu-i astfel sa poata pleca din Romania, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a facut contestație, iar Inalta Curte de Casație și Justiție judeca astazi dosarul. Pe 2 martie, Curtea…

- Ca urmare a contestatiilor formulate, dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009 va fi trimis spre solutionarea actiunilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei.Si Ioana Basescu, notar public, fiica fostului presedinte al Romaniei, a contestat decizia judecatoarei Claudia Jderu,…