Derek Chauvin "si-a tradat" juramantul de politist si "a folosit in mod excesiv si irational forta" impotriva afro-americanului George Floyd, a declarat luni procurorul Jerry Blackwell, in deschiderea judecarii de fond in acest proces istoric din SUA, relateaza AFP. "Vom demonstra dincolo de orice dubiu rezonabil ca Chauvin este departe de a fi nevinovat", le-a spus el juratilor, reamintind ca politistul a stat timp noua minute si 29 de secunde cu genunchiul pe gatul lui Floyd, in ciuda rugamintilor acestuia. El le-a aratat apoi un video cu aceasta drama, inregistrat de o trecatoare. In aceasta…