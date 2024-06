Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bihor a decis, in ultima zi a lunii mai, sa inceteze procesul penal fața de Victor Micula, acuzat de uzurpare de calitați oficiale, și fața de un agent de la Poliția Oradea, Ovidiu Iovian Vaida, trimis in judecata pentru complicitate la aceasta infracțiune.

- Lolrelai a primit o lovitura in procesul cu stomatologul acuzat ca ar fi abuzat zeci de femei. Ce decizie au luat magistrații. In cadrul unei intervenții prin Skype in cadrul Știrilor Antena Stars, Lolrelai a vorbit pe marginea acestui subiect.

- Soluția in procesul in care fii regretatului artist Ion Dolanescu sunt implicați. Ce hotarare au luat magistrații in legatura cu imobilul pentru care s-a deschis acțiunea in instanța. Hotararea este una definitiva.

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut 2 barbați, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 13.05.2024, polițiștii…

- Potrivit polițiștilor, barbatul de 69 de ani a fost taiata la brațul drept și deposedat de telefonul mobil, chiar in casa acestuia. In cele din urma victima a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportata la spital, iar femeia banuita de talharie calificata a fost depistata și reținuta de…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3626 118 2022 ce are ca obiect "anulare act administrativ Decizia nr. 1714 22.11.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 1 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost…

- Polițiștii de la investigații criminale au continuat cercetarile in cazul de talharie calificata din Targoviște, iar o a treia persoana a fost reținuta La data de 17 aprilie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște – Biroul de Investigații Criminale,…

- Actorul Hugh Grant a ajuns la un acord cu editorul tabloidului The Sun, in cadrul unui proces in care starul britanic si printul Harry - fiul cel mic al regelui Charles al III-lea i-au acuzat pe jurnalistii publicatiei ca au folosit detectivi privati pentru a-i intercepta ilegal telefonul si pentru…