- Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au stabilit cel de al 29 lea termen in dosarul in care omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si patru luni de inchisoare.Procesul a fost amanat pentru 28 noiembrie, pentru a se lua la cunostinta obiectiunile…

- Vicepresedintele parlamentului slovac Martin Glvac a demisionat joi in urma dezvaluirilor privind legaturile sale cu un om de afaceri care ar fi ordonat uciderea jurnalistului Jan Kuciak in februarie 2018, caz care a dus la ample proteste soldate cu demisia premierului de la acea vreme, Robert Fico,…

- Martin Glvac, liderul filialei din Bratislava a partidului SMER, al lui Robert Fico, este cel mai inalt demnitar ce demisioneaza ca urmare a legaturilor cu controversatul om de afaceri Marian Kocner. Asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, care a descoperit cazuri de frauda implicand…

- Agentia mentioneaza ca politica din Slovacia este inca marcata de asasinarea ziaristului de investigatii Jan Kuciak, in februarie anul trecut. Anchetele care au urmat au dezvaluit retele extinse de coruptie, active timp de decenii, implicate in toate guvernele de dupa 2000. Sondajele de opinie…

- Jan Kuciak realizase anchete asupra activitatilor dezvoltatorului imobiliar Marian Kocner. El a fost ucis in 2018, impreuna cu logodnica sa Martina Kusnirova, la domiciliul sau situat la aproximativ 60 km de Bratislava, intr-o executie in stil mafiot. Asasinarea sa a declansat ample manifestatii…

- Presa slovaca a publicat un document judiciar din ancheta privind uciderea jurnalistului Jan Kuciak, din care rezulta ca omul de afaceri care a ordonat asasinarea a recurs la acest gest dupa ce a constatat ca este imposibil sa-l faca sa taca. Omul de afaceri slovac Marian Kocner este acuzat de procurori…

- Autoritațile slovace au acuzat luni patru persoane in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak, care a dus la demisia premierului Robert Fico, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.O purtatoare de cuvant al unuia dintre procurori a informat printr-un comunicat…

- Parchetul din Slovacia a pus sub inculpare luni patru persoane in cazul uciderii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, o tragedie care a dus la izbucnirea unor proteste masive impotriva coruptiei la nivel inalt si l-a fortat pe premierul de atunci, Robert Fico, sa demisioneze,…