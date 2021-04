Presedintele american Joe Biden a estimat marti ca probele in procesul in care este judecat un politist alb pentru uciderea afro-americanului George Floyd sunt "coplesitoare", relateaza AFP. "Ma rog ca verdictul sa fie cel bun. Dupa parerea mea, este coplesitor. Nu as spune acest lucru daca juriul nu s-ar fi retras sa delibereze", a declarat el in Biroul Oval. "Am invatat sa cunosc familia lui George (...). Este o familie buna", a adaugat liderul de la Casa Alba, care a evocat "angoasa" asteptarii deciziei juriului pentru familia lui Floyd. Anterior, Casa Alba a anuntat ca liderul american a discutat…