- Procesul fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy pentru cheltuielile excesive ale campaniei sale prezidentiale din 2012 s-a incheiat marti seara la Paris, instanta urmand sa se pronunte la 30 septembrie, noteaza AFP preluat de agerpres. Un an de inchisoare, dintre care sase luni cu suspendare…

- Procurorii au cerut joi, 17 iunie, o pedeapsa de un an de inchisoare, dintre care sase luni cu executare, pentru fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, judecat in dosarul „Bygmalion” pentru cheltuieli excesive in campania pentru alegerile prezidentiale pierdute din 2012, a relatat Agerpres . La…

- Procesul 'Bygmalion' pentru judecarea cheltuielilor excesive ale campaniei prezidentiale din 2012 a lui Nicolas Sarkozy s-a deschis joi la Paris, in absenta fostului presedinte francez, condamnat in urma cu o luna si jumatate intr-un alt dosar, transmite AFP. Procesul, numit dupa agentia de…

- Doc Gyneco, un rapper francez cunoscut pentru sprijinul acordat campaniilor fostului presedinte Nicolas Sarkozy, a fost condamnat marti la Paris la cinci luni de inchisoare cu suspendare si la o amenda de 2.000 de euro pentru violenta conjugala, dupa ce in luna martie si-a palmuit si si-a insultat…