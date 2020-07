Procesul firmei ce a actualizat documentatia pentru Cazino.Expertize si martori citati cu mandate de aducere Impex Romcatel Cercetare Proiectare a actualizat documentatia ultimei licitatii organizate pentru Cazinoul din Constanta. Magistratii Judecatoriei Vaslui au decis sa citeze cu mandate de aducere martorii ce urmeaza sa fie audiati in proces. Urmatoarea infatisare a fost fixata pentru data de 17 septembrie.Martori citati cu mandate de aducere, in procesul in care firma Impex Romcatel Cercetare Proiectare, care a actualizat documentatia pentru licitatia privind reabilitarea Cazinoului din Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

