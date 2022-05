Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Sofia va judeca vineri, la ora 9.00, recursul in procesul Elenei Udrea, care a contestat decizia magistratilor bulgari care au admis extradarea sa in Romania. Fostul ministru al Turismului se afla in Bulgaria, in stare de arest preventiv.

- Judecatorii bulgari au hotarat, marți, ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și executa condamnarea la șase ani de inchisoare primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia luata de Tribunalul din Blagoevgrad nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel de la Sofia. Elena Udrea,…

- Judecatorii bulgari au amanat pronuntarea sentintei in cazul fostului ministru al Transporturilor, Elena Udrea, cu cinci zile. Astfel, urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Judecatorii au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena…

- Judecatorii bulgari au decis extradarea Elenei Udrea in Romania. Hotararea nu este definitiva, urmand a fi judecat apelul pe 14 aprilie. Pana atunci, Udrea ramane in arest. Elena Udrea a fost adusa, sambata, in jurul orei 15.00, la tribunalul din Bulgaria, unde a stat mai bine de 2 ore. Ea a fost reprezentata…