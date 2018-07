Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea prin care grupul energetic chinez CEFC urma sa cumpere un pachet de 51% din actiunile companiei petroliere KMG International NV, fostul Rompetrol Group, a esuat, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discutiile.

