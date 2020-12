Procesul de vaccinare anti-COVID continuă: astăzi au fost distribuite 5.800 de doze de vaccin Procesul de vaccinare continua, astazi, 31 decembrie, atat in centrele de vaccinare deschise in București, cat și in țara. Au fost distribuite 5.800 de doze de vaccin, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva coronavirusului. ”Astazi, 31 decembrie, procesul de vaccinare continua atat in centrele de vaccinare deschise in Bucuresti, cat si in tara, fiind distribuite 5.800 de doze de vaccin”, transmite Comitetul, care a prezentat si lista spitalelor care au primit aceste doze. Vezi AICI lista Descarca In aceste centre de vaccinare se vor utiliza atat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

