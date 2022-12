Procesul de răcire continuă Luni, saptamana debuteaza cu ceața sau nori joși. Soarele rasare la ora 07:58. Valorile termice se vor situa in jurul valorii de o grade și vor continua sa scada, in timp ce spre seara cerul va deveni variabil. Vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari in zona montana. Precipitații nu se vor inregistra decat pe creste unde temperaturile vor scadea sub -10 grade. Soarele va apune la ora 16:45. Marți, temperaturile vor continua sa scada. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

