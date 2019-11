Stiri pe aceeasi tema

- Ratele dintr-o mica ferma din Franta au dreptul sa macane in continuare, a hotarat marti un tribunal, respingand astfel plangerea unor vecini nemultumiti de zgomotul produs de aceste pasari, relateaza Reuters.Tribunalul din Dax a dispus ca nivelul de zgomot produs de circa saizeci de rate…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins miercuri ca inadmisibila actiunea in contencios administrativ formulata de Augustin Lazar prin care fostul procuror general solicita sa i se acorde daune morale de 1 leu si, de asemenea, obligarea Ministerului Justitiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat…

- Cei 14 inculpati vor fi judecati de o curte cu jurati speciala, formata exclusiv din magistrati. Trei dintre inculpati, vizati de mandate de arestare, vor fi judecati in contumacie. Mai multe surse au afirmat ca acestia si-ar fi gasit moartea la granita irakiano-siriana, insa informatia nu a fost…

- Bruno Dey este acuzat de complicitate la crime in perioada in care a fost gardian al lagarului de la Stutthof, in nordul Poloniei, intre august 1944 si aprilie 1945. A fost primul lagar nazist construit in afara Germaniei si in incinta lui si-au gasit moartea circa 65.000 de oameni, in cea…

- Un tribunal de la Moscova a comutat luni condamnarea la inchisoare a unui actor, acuzat de ”violente” in timpul unei manifestatii, intr-o pedeapsa de un an de inchisoare - cu suspendare, potrivit unui jurnalist al agentiei franceze prezent la proces, relateaza AFP.

- "Tribunalul nu accepta acest prenume, considerand ca poate fi nociv pentru copil si de natura sa ii produca probleme", a precizat pentru AFP Parchetul din Dijon, subliniind ca nu este "in interesul superior al copilului". "Prenumele "Jihad" are o conotatie periorativa ce se asociaza miscarilor…

