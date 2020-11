Stiri pe aceeasi tema

- ■ pentru spitalul de Letcani vor fi platiti 10,7 milioane de euro ■ presa din Iasi continua sa sustina ca sunt multe semne de intrebare ■ Spitalul de la Letcani. “Dedicat” bolnavilor de COVID-19 si pentru care din banii nemtenilor si ai iesenilor au fost luate 13,4 milioane de euro. Dat in folosinta…

- Silviu Huțanu, un cunoscut artist roman, membru al formației SoundCheck Band, a murit, joi, in spitalul din Iași, unde era internat in stare grava la terapie intensiva, dupa ce s-a imbolnavit de Covid-19. Silviu Huțanu, de 37 de ani era internat de mai multe zile in spital, in stare grava. In urma cu…

- Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din Iași, a reacționat dur, marți, la Antena 3, dupa ce Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat unele restricții privind sarbatorile și procesiunile religioase.Conform preotului Calistrat Chifan, șeful DSU confunda…

- In plina pandemie cu COVID-19, intr-o tinuta editoriala de exceptie (Performantica, Iasi), maestrul Stefan Potop (Deluge, pe limba lui Voltaire), ne potopeste cu bucuria si satisfactia unui foarte reusit album de portrete (fara masca). Cred ca selectia celor aproape 90 de subiecti (din impresionanta…

- Stoica, Vasile Didila si Vasile Raducan au avut un nou termen ieri, la finalul infatisarii judecatorii amanand pronuntarea pentru data de 5 octombrie. In prima instanta, Gruia Stoica a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare, Didila la 3 ani si 6 luni cu executare in timp ce tatal celor doi,…

- Pe baza sportiva a SCM Bacau a inceput de sambata, 22 august, ediția 2020 a Cupei DJST-SCM Bacau la tenis. Concursul se desfașoara pe mai multe zile, pana miercuri, 26 august. La aceasta competiție tradiționala s-au inscris peste 100 de participanți de la cluburi din București, Galați, Braila, Focșani,…

- Omul de afaceri Gruia Stoica, patronul Grampet, a fost condamnat la Iasi in dosarul unei privatizari ce ar fi adus prejudicii statului roman de 8,8 milioane de lei. Judecatorii au finalizat recent motivarea sentintei si, in document, au cuprins si pasaje din marturia lui Stoica. Gruia Stoica a fost…

- Omul de afaceri Gruia Stoica, patronul Grampet, a fost condamnat la Iasi in dosarul unei privatizari ce ar fi adus prejudicii statului roman de 8,8 milioane de lei. Judecatorii au finalizat recent motivarea sentintei si, in document, au cuprins si pasaje din marturia lui Stoica.