- Masurile de simplificare si digitalizare a procedurii administrativ-fiscale si procesul de inrolare a contribuabililor in Spatiul Privat Virtual (SPV) au fost analizate marti de catre ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, impreuna cu reprezentantii mai multor asociatii profesionale, scrie Agerpres.ro.…

- „Am avut o intalnire cu reprezentanții mai multor asociații profesionale, cu care am discutat despre masurile de simplificare și digitalizare a procedurii administrativ-fiscale, in scopul de a monitoriza indeaproape procesul de inrolare a contribuabililor in Spațiul Privat Virtual (SPV).

- Perioada in care contribuabilii pot beneficia de stergerea dobanzilor si penalitatilor a fost prelungita cu 10 luni, pana la 31 ianuarie 2022, a anuntat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook. „Am prelungit cu 10 luni, pana la data de 31 ianuarie 2022, perioada in care contribuabilii…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul…

- Romania nu a reusit sa construiasca autostrazi intr-un ritm sustinut dintr-un cumul de motive, fiind o chestiune de stabilitate, de viziune si de negociere, a explicat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la un eveniment online, intrebat fiind de ce Romania nu a reusit sa construiasca autostrazi…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca executia bugetara pe primele doua luni a acestui an arata o crestere a cheltuielilor de personal mai mare decat cea estimata si a solicitat ministrului Finantelor o situatie pentru toti ordonatorii de credite, mentionand ca in buget exista o limita de 110…

- Masurile adoptate de Guvern pentru sprijinirea mediului privat si a populatiei, de 4,4% din PIB, au avut rezultate mai bune decat asteptarile initiale, in ciuda spatiului fiscal limitat, a transmis ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.

