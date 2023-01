Stiri pe aceeasi tema

- Compania Twitter a fost data in judecata pentru o chirie neplatita in valoare, restanța acumulata dupa preluarea sa de catre Elon Musk. Proprietarul cladirii sustine ca firma de social media datoreaza chiria retroactiv pentru sediul sau de pe California Street din San Francisco, relateaza The Guardian.…

- Investitorii care au plasat pariuri impotriva companiei Tesla conduse de miliardardul sud-african Elon Musk au avut parte de un Craciun fericit in 2022 in contextul prabușirii prețului acțiunilor producatorului de mașini electrice, scrie MarketWatch.

- Twitter a anuntat ca a incetat sa mai aplice o politica menita sa impiedice raspandirea dezinformarii Covid, in timp ce noul proprietar, Elon Musk - care a intrat anterior in conflict cu oficialii americani cu privire la normele de siguranta in caz de pandemie - continua sa isi refaca politicile de…

- Noul CEO al Twitter si director unic, Elon Musk, a trimis miercuri un e-mail la nivel de companie angajatilor ramasi la compania de social media, cerandu-le sa se angajeze sa lucreze "ore lungi, la intensitate mare", sau sa primeasca "o indemnizatie de concediere de trei luni", daca nu si-au dat acordul,…

- Luni s-a deschis un proces privind acuzațiile acționarilor potrivit carora pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al directorului general al Tesla, Elon Musk, a fost masluit cu obiective de performanța ușor de realizat și ca investitorii au fost pacaliți sa il aprobe, potrivit AFP.