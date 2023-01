Faptele au avut loc in 2018, cand Elon Musk a scris ca voia sa scoata Tesla de pe bursa, iar apoi ca avea finantarile necesare sa faca acest lucru. Mesajele sale au facut sa oscileze puternic valoarea actiunilor timp de cateva zile. ”Reclamantii afirma ca aceste tweeturi erau factual false si au afectat in mod artificial cursul Tesla si altor titluri”, rezuma judecatorul Edward Chen in fata eventualilor jurati. Vineri, magistratul a refuzat sa stramute procesul in Texas – statul in care Elon Musk a mutat sediul Tesla. Apararea sublinia atunci ca multimilardarul nu poate beneficia de un proces…