- Procesul contra lui Donald Trump din Senatul SUA va incepe in a doua saptamana a lunii februarie, dupa ce rechizitoriul fostului președinte va fi transmis senatorilor la inceputul saptamanii, a declarat liderul Senatului Democrat Chuck Schumer, potrivit AFP, citata de Hotnews. „Odata intocmite dosarele,…

- Actul de acuzare a lui Donald Trump va fi transmis luni, 25 ianuarie, Senatului american, care il va judeca pe fostul presedinte pentru ”incitare la insurectie”, a anuntat vineri liderul democratilor, Chuck Schumer, transmit agențiile AFP si Reuters, citate de Agerpres . Sefa Camerei Reprezentantilor,…

- Președintele ales Joe Biden a reacționat și el, dupa ce președintele in exercițiu Donald Trump a fost pus sub acuzare in Camera Reprezentanților pentru incitare la violențele de la Capitoliu, din 6 ianuarie. Biden a menționat ca Senatul trebuie sa continue procesul judiciar al lui Trump, dar fara sa…

- În urmatoarele 24 de ore Congresul american va vota mai întâi cu privire la utilizarea celui de-al 25-lea Amendament pentru a-l îndeparta pe președintele Donald Trump din funcție iar apoi pentru punerea sub acuzare a acestuia, scrie Il Fatto Quotidiano. Camera Reprezentanților…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna a Camerei Reprezentantilor…

