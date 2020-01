Avocatii lui Donald Trump au inceput sambata sa isi prezinte argumentele in fata Senatului, in cadrul procesului de destituire a presedintelui Statelor Unite (impeachment), transmite Reuters. Aparatorii lui Trump au sustinut ca eforturile Partidului Democrat de a-l destitui pe presedinte ar crea un precedent "foarte, foarte periculos" intr-un an electoral. Seful echipei de avocati, consilierul Casei Albe Pat Cipollone, le-a atras atentia senatorilor ca daca ar decide ca presedintele se face vinovat de faptele de care este acuzat si l-ar destitui, ar priva astfel alegatorii de dreptul de a-si exprima…