- Dosarul de acuzare impotriva lui Donald Trump a fost transmis oficial miercuri la Senat, unde procesul de destituire a presedintelui, al treilea din istoria SUA, va incepe marti, relateaza AFP. Miliardarul republican va trebui sa raspunda celor doua capete de acuzare, abuz de putere si obstructionarea…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi se intalneste marti cu colegii sai in vederea trimiterii in Senat a actului inculparii lui Donald Trump, semnaland astfel iminenta procesului in vederea destituirii presedintelui american, relateaza AFP. Aleasa din California a lansat…

- Democratii si republicanii au pareri diferite cu privire la punerea sub acuzare, la 18 decembrie, a presedintelui american Donald Trump, de catre majoritatea democrata din Camera Reprezentantilor. Trunp este acuzat pentru "abuz de putere" si "impiedicarea bunei activitati a Congresului" in dosarul…

- Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiaza o procedura de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La câteva…

- Camera Reprezentanților a dat miercuri (joi dimineața, ora Romaniei) un vot istoric. Dupa mai bine de zece ore de dezbateri, majoritatea aleșilor americani au decis adoptarea celor doua articole prin care președintele Donald Trump este pus sub acuzare, prin care este deschisa calea catre destituirea…

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…

- Camera Reprezentanților a aprobat rezoluția care ar duce la declanșarea formala a procedurilor pentru suspendarea președintelui Donald Trump. Camera Reprezentanților, cu majoritate democrata, a adoptat rezoluția cu 232 de voturi pentru și 196 impotriva. Votul deschide o noua etapa publica in ancheta…