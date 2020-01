Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a deschis joi procesul de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, cu citirea in plen a celor doua articole din actul de acuzare impotriva liderului de la Casa Alba, informeaza agentiile AFP si DPA.

- Presedintele american Donald Trump a prezis joi ca procesul sau de impeachment din Senat se va incheia "foarte repede" si a denuntat inca o data "o vanatoare de vrajitoare", relateaza AFP. "Ar trebui sa mearga foarte repede", a declarat el din Biroul oval. Procesul istoric de destituire a presedintelui…

- Compania ucraineana aflata la baza procedurii de destituire a presedintelui american Donald Trump a fost vizata in toamna de un atac cibernetic din partea hackerilor rusi, chiar in momentul in care martori erau audiati in Congres in acest caz, a dezvaluit luni o societate specializata, citata de…

- Membrii Camerei Reprezentantilor din Statele Unite au votat articolele de inculpare a presedintelui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului, in vederea demiterii acestuia, relateaza CNN. Donald Trump condamna decizia Camerei Reprezentantilor privind inculparea sa Presedintele…

- In pofida disensiunilor dintre ei in ce priveste procedura de destituire lansata impotriva presedintelui Donald Trump, alesii americani au convenit marti asupra unui buget militar majorat si asupra crearii unei forte a spatiului, unul din proiectele la care tine liderul de la Casa Alba, relateaza AFP…

- Trei profesori de drept considera ca ancheta in vederea destituirii lui Donald Trump este justificata - si chiar necesara - pentru a proteja democratia americana, devenind astfel tinta furiei alesilor republicani, care i-au acuzat de partinire intr-o audiere-fluviu in Congres, relateaza AFP.

- Procedura de destituire impotriva presedintelui american Donald Trump este in mod categoric justificata si chiar necesara pentru a proteja democratia americana, au declarat miercuri trei profesori in drept in cadrul unei audieri tensionate in Congres, ceea ce a scos la lumina inca o data diferenta…

- Dovezile cu privire la abaterile si la obstructionarea Congresului Statelor Unite sunt „coplesitoare”, iar comportamentul presedintelui Donald Trump cu privire la Ucraine a compromis securitatea nationala americana, se arata in raportul Comitetului pentru Informații al Camerei Reprezentanților, publicat…