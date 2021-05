Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti seara, de la Casa Alba, ca verdictele in procesul fostului politist Derek Chauvin din Minneapolis, acuzat de uciderea lui George Floyd, in mai 2020, reprezinta „un pas inainte” si a spus ca natiunea inca se confrunta cu rasismul sistemic in toate situatiile,…

- ​Procesul uciderii afro-americanului George Floyd se apropie de sfârșit dupa ce luni juriul s-a retras pentru a delibera, verdictul fiind amplu discutat în în Statele Unite pe fondul temerilor ca o posibila achitare ar putea declanșa noi proteste violente.„Trebuie sa…

- Membrii juriului din procesul lui Derek Chauvin s-au retras luni pentru a delibera cu ușile închise cu privire la responsabilitatea polițistului alb în moartea lui George Floyd, potrivit AFP. „Trebuie sa fiți absolut imparțiali”, le-a spus judecatorul Peter Cahill, îndemnându-i…

- Procuratura și apararea din procesul uciderii afro-americanului George Floyd ar trebui sa își completeze argumentele într-o saptamâna, a estimat luni judecatorul care prezideaza aceste audieri istorice, potrivit AFP."Sesiunea va fi închisa pentru jurați de luni (urmatoare),…

- Presiunea exercitata pe gâtul lui George Floyd de catre agentul Derek Chauvin „a încalcat regulile” în vigoare în cadrul poliției din Minneapolis, a declarat luni șeful forțelor de ordine din acest ora din nordul Statelor Unite, relateaza AFP și Reuters. Aceasta…

- Caricatura o infațișeaza pe Meghan Markle țintuita sub genunchiul Reginei Elisabeta a II-a, care apare cu o figura zambitoare. „De ce a parasit Meghan Markle palatul regal?” este titlul primei pagini, urmat de raspunsul ducesei: „Pentru ca nu pot sa respir!”, noteaza site-ul televiziunii Al Jazeera…

- Un tribunal din Minnesota a stabilit un al treilea capat de acuzare impotriva lui Derek Chauvin, si anume de crima de gradul trei, in contextul in care fostul politist din Minneapolis a fost inculpat de crima de gradul doi, un capat de acuzare mai grav, in uciderea afroamericanului George Floyd la…

- Consiliul local al orașului Minneapolis a aprobat fonduri pentru angajarea de influenceri care sa raspândeasca informații despre procesul lui Derek Chauvin, polițistul acuzat de uciderea lui George Floyd, pe platformele social media, relateaza Insider.Consilierii au aprobat la sfârșitul…