Șofer condamnat cu executare după ce a condus beat în termenul de încercare

Un bărbat din comuna Gălănești a fost ridicat de polițiști de la domiciliu, miercuri seară, și dus direct în Penitenciarul Botoșani, unde are de executat 1 an și 2 luni de închisoare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului.… [citeste mai departe]