Turcia ar trebui sa ramana pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), a declarat vineri, la Istanbul, noul raportor al Parlamentului European pentru relatiile cu Turcia, Nacho Sanchez Amor, informeaza dpa.



"Turcia este si ar trebui sa ramana tara-candidata (la aderare), in pofida dificultatilor curente din relatiile UE-Turcia", a spus Amor intr-un comunicat la finalul primei sale vizite oficiale in Turcia, unde s-a intalnit cu membri ai guvernului si cu primari, in timpul acestei saptamani. "Trebuie sa comunicam mai mult si mai bine pentru a depasi actuala lipsa de incredere intre…