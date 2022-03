Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre dosarul 7099 118 2021, in care Organizatia Patronala Mamaia Constanta, reprezentata de avocatul Adriana Turnea, a solicitat anularea HCL 123 23.04.2021, hotarare a Consiliului Local Constanta ce a stat la baza adoptarii noului Regulament al parcarilor publice din oras. Urmatoarea infatisare…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca, un barbat a fost gasit cazut pe trotuarul din fața blocului unde locuia, in zona C.N.C.D. – Pitești. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, impreuna cu un…

- Un mopedist i-a plimbat pe politistii care-l urmareau pe toate coclaurile, pana sa poata fi prins. Cursa s-a sfarsit intr-o padure, unde mopedul s-a impotmolit intr-un sant. Judecatorii ieseni l-au condamnat in prima instanta cu suspendare, mai ales ca incidentul a avut loc acum cativa ani, dar procurorii…

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a fost in vizita, miercuri, in mai multe scoli din Timisoara, pentru a verifica daca este incalzire. Acesta a transmis pentru ziarul local Tion ca va solicita Colterm sa faca o informare cu privire la motivele pentru care e frig in scoli. „Am sa solicit Colterm…

- Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman, susține ca Nicușor Dan nu a facut nimic de cand a ajuns primar. „Singura replica gasita de Nicușor Dan pentru angajații STB este ilegalitatea protestului, in contextul starii de alerta, catalogandu-l ca o acțiune politica! Probabil ca tot…

- Un consilier local isi va pierde functia din cauza unei capre. Chemat la o interventie veterinara, el s-a urcat la volan, desi era baut. Fapta i-a atras in prima instanta o condamnare cu amanare. Apelul declarat de procurori a avut insa ca urmare o pedeapsa mult mai severa. Consilier local PNL in Ciurea…