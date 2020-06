Inalta Curte de Casație și Justiție a decis suspendarea judecarii in apel a procesului ANRP - Alina Bica, pana cand Curtea de Justitie a Uniunii Europene se va pronunța asupra unor sesizari privind aplicarea deciziei CCR de rejudecare a unor dosare de coruptie, scrie Agerpres. In acest dosar, fosta șefa a DIICOT - fugara din Romania - a fost achitata in prima instanța, dar are o condamnare definitiva la 4 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzata de favorizarea omului de afaceri Ovidiu...