Stiri pe aceeasi tema

- Inculpatii din dosarul instrumentat de DIICOT vizand inselaciuni imobiliare de 2,5 milioane euro cer scoaterea de sub controlul judiciar. Doua prime cereri au fost analizate ieri de judecatorii de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului si Curtii de Apel. Alte doua cereri vor fi analizate maine…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat astfel o hotarare anterioara in favoarea oraselor, luata de a doua cea mai inalta instanta a UE, care a determinat un recurs din partea Germaniei, Ungariei si a Comisiei. Cazul se refera la introducerea de catre Comisie, dupa scandalul Dieselgate…

- O prietenie inceputa in facultate intre doi ieseni s-a sfarsit pe holurile Tribunalului. Cel putin unul dintre ei nu are insa ce regreta. A intrat in afacerea prietenului sau cu buzunarele goale si a iesit milionar, dupa un lung razboi de uzura purtat in instantele din Vaslui si Iasi. La sfarsitul anului…

- Prima parte a anului care a inceput va aduce sentințe in mai multe cauze de corupție care au preocupat societatea romaneasca. Piedone si ceilalti inculpati din procesul Colectiv, dar si un fost presedinte al Camerei Deputatilor asteapta hotararile judecatorilor. Alte procese importante sunt aproape…

- Avocatul si notarul acuzati de inselaciuni imobiliare nu vor mai avea dreptul sa-si practice meseria pe durata controlului judiciar. Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat ieri cu privire la contestatiile depuse de avocatul Alexandru Tudor Bernic (FOTO), notarul Razvan Ionut Costin, Catalin…

- DNA a anuntat ieri, 7 decembrie 2021, ca vamesul Daniel Cojocaru este suspectat de comiterea a doua acte materiale de luare de mita, ce s ar fi produs la inceputul acestui an, in lunile ianuarie si februarie. In cazul inspectorului vamal de la Agigea, al inspectorului ITM Iulian Razvan Neagu si al unuia…

- O sentinta interesanta pronuntata de o instanta ieseana, in cazul unui proaspat student. Acesta a scapat de acasa, dintr-un oras din afara judetului, si s-a apucat de consum de cannabis in Iasi, la facultate, dar si de vanzari, pentru ca nu avea bani destui. Judecatorii au retinut faptul ca acesta avea…

- Ministerul Culturii a fost obligat de judecatori sa plateasca recompensa cuvenita unui arheolog amator. Acesta a descoperit in urma cu patru ani o coroana si un inel de bronz in Miroslava. Conform legii, descoperirile arheologice intamplatoare trebuie anuntate autoritatilor. Daca piesele gasite sunt…