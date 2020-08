Stiri pe aceeasi tema

- Procesiunile de la Gherla spre Manastirea Nicula nu se țin anul acesta, iar masurile de distanțare vor fi drastice: nimeni nu intra in contact cu icoana facatoare de minuni, nu se da de mancare credincioșilor și nu va fi permis comerțul in incinta și pe traseu, au decis astazi

- Astazi, 7 august 2020, la Instituția Prefectului – Județul Cluj a avut loc o intalnire de lucru condusa de prefectul Mircea Abrudean, la care au participat reprezentanți ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului, ai Eparhiei Greco-Catolice de Cluj – Gherla și ai instituțiilor implicate in…

- La Instituția Prefectului – Județul Cluj a avut loc vineri o intalnire de lucru condusa de prefectul Mircea Abrudean, la care au participat reprezentanți ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului, ai Eparhiei Greco-Catolice de Cluj – Gherla și ai instituțiilor implicate in desfașurarea manifestarilor…

- Astazi, 07.08.2020, la Instituția Prefectului - Județul Cluj a avut loc o întâlnire de lucru condusa de domnul prefect Mircea Abrudean, la care au participat reprezentanți ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului, ai Eparhiei Greco-Catolice de Cluj – Gherla…

- O icoana considerata de preoti ca fiind facatoare de minuni, care a apartinut Sfantului Nichifor Leprosul si despre care s-a spus ca a vindecat si pacienti infectati cu noul coronavirus, va ajunge de la Sibiu la Brasov. Icoana o infatiseaza pe Maica Domnului si mai e numita si „Vindecatoarea”,…

- Președintele Academiei Romane a susținut un discurs la conferința tinuta in parohia Tauți (preot paroh Florin Parasca), comuna Florești (jud. Cluj), in aer liber, in 19 iunie 2020, cu respectarea regulilor de distanțare fizica și cu o tendința de mare apropiere spirituala. A fost de fața IPS Andrei,…

- IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului și Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, a fost prezent azi la Campia Turzii, unde a savarșit o liturghie dupa ieșirea din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cateva manastiri din zona Neamtului adapostesc mai multe icoane considerate facatoare de minuni. Printre acestea este icoana Maicii Domnului cu trei maini. Zugravirea celei de-a treia maini a fost facuta dupa o minune legata de suferintele Sfantuuil ioan Damaschinul.