Stiri pe aceeasi tema

- Sute de credinciosi si un alai de preoti au luat parte la procesiunea religioasa inchinata sarbatorii Floriilor, la Galati. Cu icoane, flori si ramuri de salcie in maini, pelerinii au reprodus drumul lui Iisus Hristos catre Ierusalim.

- Procesiunile religioase cu ocazia sarbatorii de Florii au adunat sute de credincioși la Manastirea Radu Voda din Capitala. Enoriașii au venit cu mic cu mare sa se inchine la biserica și s-au rugat pentru bunastarea familiilor lor.Totodata, soborul de preoți care au ținut slujba s-au asigurat ca fiecare…

- Tradiții, obiceiuri și superstiții de Florii. Duminica Floriilor, care amintește de Intrarea Domnului in Ierusalim, este o sarbatoare foarte importanta pentru creștini. Anul acesta, Floriile sunt sarbatorite pe 9 aprilie. Cea mai importanta tradiție de Florii este sfințirea ramurilor de salcie, care…

- Creștinii de rit romano-catolic celebreaza duminica Invierea Domnului, iar aceste zile premergatoare au o mare incarcatura spirituala. Aseara, in Joia Sfanta, in bisericile romano-catolice s-a oficiat Liturghia Cinei Domnului, care cuprinde ritualul spalarii picioarelor.

- FLORII 2023: PROGRAM liturgic la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Slujbele din 6-9 aprilie și semnificații pentru credincioși Credincioșii ortodocși sarbatoresc duminica, 9 aprilie, Floriile, zi aminteste de intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri…

- In duminica dinaintea Pastelui, in acest an pe 9 aprilie, Ortodoxia serbeaza Floriile, ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, calare pe un manz de asin, iar oamenii l-au intampinat cu ramuri de finic (curmal) in maini.

- Duminica, 02 aprilie, credincioșii romano-catolici din toata lumea au celebrat Duminica Floriilor sau Duminica Patimilor, sarbatoare ce marcheaza inceputul Saptamanii Patimilor pentru Isus Cristor. Și in Biserica Romano-Catolica Sf. Francisc de Assisi de la Targoviște, aceasta sarbatoare importanta…

- Astazi este zi de mare sarbatoare pentru credincioșii catolici, protestanți și evanghelici din intreaga lume, sarbatoare cu o puternica incarcatura spirituala, ce semnifica intrarea Domnului nostru Iisus Hristos in Ierusalim. Sfanta Duminica a Floriilor sa fie prilej de bucurie și liniște sufleteasca…