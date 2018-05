Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 130.000 de persoane, intre care si presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa, Anita Herczegh si vicepremierul Ungariei Semjen Zsolt asista, sambata, la slujba Rusaliilor catolice, care este oficiata pe muntele Sumuleul Mic, din judetul Harghita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un pelerinaj grandios are loc, sambata, la sculptura de lemn de tei a Fecioarei Maria, la Sumuleul Mic, langa Miercurea Ciuc. Se spune ca aceasta face minuni, iar printre participanti se vor afla presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa si oficiali ai Guvernului de la Budapesta, transmite Radio Romania…

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, si sotia sa, Anita Herczegh, participa sambata, la Sumuleu-Ciuc la pelerinajul catolic inchinat Fecioarei Maria, care are o traditie de peste 450 ani. La fel ca si in anii precedenti, familia prezidentiala ungara a venit in Romania in vizita privata,…

- E forfota mare in Harghita. Mii de credincioși se indreapta catre manastirea franciscana din Sumuleu Ciuc. Peste o suta de mii de pelerini sunt așteptați acolo la procesiunea romano-catolica de maine, considerata una dintre cele mai mari din sud-estul Europei.

- Joi, 3 mai 2018, ca urmare a schimbului de scrisori dintre presedintele Camerei Deputatilor si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, precum si in continuarea intalnirilor Guvernului cu Banca Nationala a Romaniei, a avut loc intrevederea dintre domnul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor,…

- Dubla sarbatoare pentru credinciosii romano-catolici. Astazi praznuiesc atat Buna Vestire, cat si Floriile, pe o vreme care nu te duce deloc cu gandul la primavara. In Capitala are loc o ampla procesiune, la care sunt asteptati mii de oameni.

- INCALCAREA LEGII 75/1994 CONTINUA! LA TG. SECUIESC A FOST ARBORAT PE STRAZI DRAPELUL UNGARIEI SI STEAGUL ASA ZISULUI TINUT SECUIESC! Masurile intreprinse ieri, 13 martie, de Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (dintre care amintim solicitarea facuta catre M.A.I si de asemenea catre Prefectura…

- Partidul M10 a fost invitat oficial alaturi de colegii din ACRE (Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni) alianța din care M10 face parte. Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente conservatoare la nivel mondial. Printre invitații oficiali ai evenimentului s-au…