PROCESIO anunță lansarea privată internațională a platformei sale inovatoare, bazată pe tehnologia No-Code PROCESIO, platforma inovatoare ce are la baza tehnologia No-Code se lanseaza astazi pe piața internaționala, in cadru privat. Dezvoltata de la zero de o echipa dedicata din cadrul companiei Ringhel, PROCESIO permite oricarei companii sa iși automatizeze procesele de business fara a aloca resurse mari la nivelul echipelor IT. Din acest moment, timp de 3 luni, utilizatorii ce fac parte din perioada de lansare privata a platformei vor avea acces la funcționalitațile acesteia, putand sa testeze și sa descopere produsul inaintea lansarii publice ce va avea loc la 1 iulie 2021. Fiecare companie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

