Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Tribunalului Timis, judecatoarea Adriana Stoicescu, a dezvaluit, pe pagina sa de Facebook ca procesele penale cu audierea inculpatilor aflati in penitenciar prin videoconferinta este extrem de greoaie.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit, prin sistemul RAPEX, trei alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, emise de autoritatile din Luxemburg, Italia si Letonia, a scris, pe Facebook, Paul Anghel, director general in cadrul institutiei. “Alerta RAPEX emisa de Luxemburg:…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va deschide miercuri, 14 octombrie 2020, lucrarile conferintei "Protejarea democratiei si combaterea influentelor straine maligne", organizata de Ministerul Afacerilor Externe si Comunitatea Democratiilor (CoD), in format online. Evenimentul are loc sub egida…

- Ziarul Unirea De noaptea minții: O croitorie din Alba anunța pe Facebook ca vinde maști fashion, certificate de DSP Alba O croitorie din Alba a postat un anunț ciudat pe Facebook, ca sa nu spunem mai corect nelegal, ca ar vinde maști fashion certificate de DSP Alba. Potrivit legii DSP Alba nu poate…

- "Stau de la ora 9 (acum e 12:15) cu o masca FFP2 si cu una chirurgicala deasupra. Masca chirugicala o schimb des pentru ca se considera a fi direct contaminata. Stau asa minim 8 ore pe zi cu mici pauze, 5 zile pe saptamana, din luna februarie", scrie Anca Cichirea pe Facebook. Cat mai dureaza? "De vreo…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea si sotul sau, primarul orasului Voluntari Florentin Pandele s-au fotografiat luni cu cei doi fii ai lor intr-o sala de clasa, desi in cele mai multe scoli nu a fost permis accesul parintilor. Imaginile, in care niciunul dintre cei patru membri ai familiei Firea-Pandele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat joi donarea a 100.000 de masti de protectie catre scolile bucurestene, care vor fi distribuite prin intermediul primariilor de sector. „Vin astazi cu un moment cat se poate de concret, cu o actiune care ajuta cat de putin, dar contribuie la binele…

- Un concert cu sute de oameni, fara masti si fara nicio regula de distantare fizica a avut loc zilele trecute Sute de oameni au participat sambata, 22 august, la un concert de manele organizat in clubul Tiki Village din Iasi, fara sa tina cont de riscurile de imbolnavire cu COVID-19. Concertul a fost…