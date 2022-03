Lumină pentru Mama

Al. Florin Ţene În fiecare zi îţi aprind din inimă lumina, Lumânare, mamă, pentru sufletu-ţi umil, De am greşit, îmi port şi-acuma vina furnicilor strivite sub călcâiul de copil. . Îmi port crucea plecării mele din sat, Alergând după fluturi sub cerul depărtării, Iar dacă, uneori, am căzut în păcat, Îţi cer iertare, mamă, la ceasul înserării. […] Articolul Lumină… [citeste mai departe]