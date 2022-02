Stiri pe aceeasi tema

- Superbet este cel mai mare cazinou online din Romania și a platit de-a lungul timpului cele mai multe și mai mari Jackpoturi acumulate, sume care ar fi facut istorie in orice țara din lume. Cel mai generos cazinou online cu jucatorii se pregatește sa plateasca un nou Jackpot fabulos! Valoarea la care…

- Valoarea medie a cosului de cumparaturi online a crescut cu 5,8%, anul trecut, comparativ cu 2020, pana 52,6 euro, arata o analiza realizata de 2Performant, companie de tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Un pensionar roman a incasat, in medie, o pensie de 1.771 de lei in luna ianuarie a anului 2022, in crestere cu 11% fata de perioada similara din 2021, arata datele Casei Nationale de Pensii Publice. Cel mai ridicat nivel al pensiei medii din Romania este intalnit in randul pensionarilor din…

- Analistii CFA Romania estimeaza o rata a inflatiei de 6,06% pentru orizontul de 12 luni si o datorie publica in urcare la 52,5% din produsul Intern Brut (PIB). In cadrul sondajului Asociatiei CFA Romania au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a cerut ca Romania sa prioritizeze in acest proces generarea de capacitați proprii de producție a componentelor necesare proiectelor pentru producerea energiei din surse regenerabile. Aceasta abordare va genera atat beneficii economice, prin dezvoltarea sustenabila, pe…

- Valoarea totala a comenzilor livrate de retailerul evoMag, cu ocazia Black Friday 2021, a fost de 5,9 milioane de euro, nivel similar cu cel inregistrat anul trecut, conform datelor publicate luni, conform agerpres. In acest sens, valoarea medie a comenzii s-a majorat, de la an la an, pana la peste…

- Potrivit datelor procesatorului de plați electronice NETOPIA Payments, în ziua de 12 noiembrie 2021, când majoritatea comercianților parteneri au desfașurat campania promoționala Black Friday, numarul tranzacțiilor cu cardul a crescut cu circa 10% comparativ cu ediția precedenta. În…

- Valoarea totala a tranzacțiilor online realizate prin platforma PayU a ajuns la 357 milioane de lei, în timp ce numarul acestora a atins pragul de 658.000 de tranzacții, în creștere cu 22% fața de anul trecut, arata datele procesatorului de plați. Cea mai mare comanda a fost de 90.000 lei.Din…